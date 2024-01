Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Empoli , in caso di partenza di Marini, punterà tutto su Gianluca Gaetano, in uscita dal Napoli. Il centrocampista ha manifestato, tramite anche il suo agente, la volontà di maggiore minutaggio . Non sembra dello stesso avviso Mazzarri che non lo vede nei suoi piani.