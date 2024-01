TMW – Gli agenti di Traorè sono a Napoli, si avvicina l’arrivo del centrocampista in prestito dal Bournemouth

Come riportato da Tuttomercatoweb Hamed Traorè si avvicina sempre di più al Napoli in prestito secco dal Bornemouth. Il centrocampista ivoriano ha già dato la disponibilità al trasferimento e il club inglese è disponibile per lasciar giocare di più l’ivoriano. Probabilmente il suo arrivo andrebbe ad escludere l’arrivo in azzurro di Lazar Samardzic, nonostante i continui contatti con l’Udinese e il padre del serbo. Il trasferimento è vicino a saltare, con il padre del ragazzo che ha cambiato le condizioni dell’accordo. Proprio per questo motivo gli agenti del centrocampista dopo aver chiuso l’accordo col Tottenham per Dragusin hanno preso un volo per Napoli così da poter concludere l’affare.