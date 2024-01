Napoli-Salernitana sarà diretta da Marinelli di Tivoli. Al Var Di Bello

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli scenderà in campo nel delicatissimo derby campano contro la Salernitana il giorno sabato 13 gennaio alle ore 15. La partita sarà arbitrata da Livio Marinelli della sezione di Tivoli, che sarà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Vecchi mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Il Var sarà presieduto da Marco Di Bello della sezione di Brindisi e ad assisterlo ci sarà Chiffi. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 13/01 h.15.00

MARINELLI

LO CICERO – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: CHIFFI