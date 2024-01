Ultima novità riportata Sky Sport riguardo il calciomercato del Napoli. Sono avviati i contatti con l’Udinese per il difensore Argentino Neuhen Perez. La società friulana chiede almeno 12-15 milioni di euro per cedere il centrale ma vorrebbe lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Il calciatore ha già dato il suo gradimento ad un possibile trasferimento in azzurro. Inoltre il Napoli ha chiesto informazioni su Martinez Quarta della Fiorentina e al Verona per Cyril Ngonge.