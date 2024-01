Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, ieri si sono svolti ulteriori colloqui col padre agente Mladen e con Tolga Dirigan. I club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento: 20 milioni più 5 di bonus. Tuttavia, il calciatore non ha ancora preso la decisione finale: nella corsa al centrocampista infatti, si è inserito il Brighton di Roberto De Zerbi.