Gazzetta – Napoli, affare Samardžić: ADL vuole portarlo in azzurro entro il derby campano

Continua il pressing su Lazar Samardžić da parte del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere l’affare entro il derby contro la Salernitana, in programma sabato alle ore 15:00.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “La quadra non è stata ancora completamente individuata. È stata comunque l’ennesima occasione per ribadirsi la volontà di avanzare nella trattativa, anche perché De Laurentiis ha già la parola di Pozzo e i due hanno un accordo di massima per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. È probabile, a questo punto, che l’accelerata decisiva sia prossima, così da avere il centrocampista già a disposizione di Mazzarri per la sfida contro la Salernitana di sabato e portarlo quindi in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana“.