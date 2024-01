Di Marzio: “Zanoli al Genoa in stand by. Tutto dipenderà dall’affare Dragusin”

Gianluca Di Marzio, giornalista e noto esperto di calciomercato, ha diffuso via social alcuni aggiornamenti in merito al possibile trasferimento di Alessandro Zanoli al Genoa.

Stando a quanto rivelato, pare che la trattativa sia in stand by. Il motivo? L’affare Dragusin al Tottenham.

Se gli Spurs dovessero riuscire a chiudere l’accordo per il calciatore rumeno, a Genova arriverebbe in cambio – con la formula del prestito – Djed Spence e quindi la trattativa tra il club rossoblù e il Napoli per Zanoli andrebbe a sfumare. Se, invece, Dragusin dovesse andare al Bayern Monaco, allora Gilardino potrebbe nuovamente puntare forte sul terzino destro azzurro.

Nel frattempo, diversi sono i club interessati al numero 59 del Napoli: Salernitana, Fiorentina e Villareal in lista.