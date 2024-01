Di Marzio: “Manca l’accordo per Samardzic al Napoli. La Juve pressa, ma per giugno”

Tramite il proprio sito “gianlucadimarzio.com”, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha parlato ancora una volta dei contatti tra Udinese e Napoli per Lazar Samardzic. L’ultimo aggiornamento riguarda non solo la trattativa club-club e club-giocatore, ma anche l’interesse di una seconda squadra che va scemando, almeno per gennaio: la Juventus.

Come riportato da Di Marzio, mentre tra partenopei e friulani non si è ancora arrivati ad un accordo, che manca anche con il calciatore, il centrocampista piace ancora alla Juve, che potrebbe però pensarci direttamente a giugno. Ecco le sue parole:

“Non è ancora chiusa la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli, ma anzi continua il pressing della Juventus per avere a giugno il centrocampista dell’Udinese. L’operazione non è ancora chiusa. Manca ancora un accordo definitivo tra Udinese e Napoli, nonché l’accordo totale con il giocatore, che con il suo entourage sta ancora valutando se accettare o meno. Va registrata invece una nuova incursione della Juventus, che è ancora in pressione per giugno. È possibile dunque che fra i motivi della titubanza del centrocampista ci sia questa nuova insistenza della Juventus, che già in passato aveva provato. Come detto i bianconeri non ci provano per adesso, ma per giugno, perché per il momento dovrebbe bastare l’arrivo di Tiago Djalo la settimana prossima”.