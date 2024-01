Di Marzio, il Napoli torna su un vecchio pallino: il nuovo nome per il centrocampo

Il Napoli è ancora in cerca di un acquisto che possa sbloccare la sessione invernale di calciomercato. Dopo le complicazioni che hanno fatto sfumare Dragusin, ammaliato dalla Premier League, gli azzurri tornano alla ricerca di un profilo importante. Mentre si cerca la quadra con Samardzic per assicurarsi le prestazioni del centrocampista dell’Udinese, il club sonda altre piste.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i partenopei hanno chiesto informazioni per Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Moenchengladbach. Non è sicuramente un nome nuovo per il Napoli, che aveva già cercato di acquistarlo nelle scorse sessioni di calciomercato. Sul talento tedesco c’è però anche l’interesse della Lazio. Si prevede un’asta per assicurarsi il prospetto della Germania.