SSC Napoli – Partita la vendita dei biglietti per Napoli-Salernitana

La SSC Napoli ha annunciato che la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Salernitana, in programma il 13/01/2024 alle ore 15:00, inizierà dalle ore 12:00 di oggi, 08/01/2024. Durante questa fase, non sarà richiesta la Fidelity Card, e le modalità di vendita seguiranno quanto descritto nel comunicato ufficiale. La vendita terminerà al fischio di inizio della partita o in caso di esaurimento posti.

In conformità con l’ordinanza prefettizia del 5 gennaio 2024, si specifica che la vendita dei biglietti è vietata ai residenti nella provincia di Salerno. Tuttavia, i residenti potranno acquistare i settori ordinari solo se sono sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli, ovvero possessori della Fan Stadium Card.