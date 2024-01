Le ultime dall’Argentina: Lavezzi ricoverato in una clinica

Come riporta il quotidiano argentino El Clarin, Ezequiel Lavezzi si trova in una clinica per la cura delle dipendenze e della salute mentale. Non si sa quali siano i motivi del ricovero. Tuttavia non si tratta di overdose, anche perchè è stata smentita dal figlio questa notizia. In questa clinica, sita nel quartiere di Boedo,sono ricoverati personaggi pubblici e dello spettacolo. El Pocho, durante la sua permanenza, verrà assistito da numerosi specialisti e potrà usufruire di palestra, tennis da tavolo e di un vasto giardino ricco di vegetazione. Non si sa ancora quando uscirà.