Napoli, se Dragusin sfuma pronti tre nomi

Il futuro di Radu Dragusin, dopo le ultime indiscrezioni,sembra lontano da Napoli. Il difensore del genoa sta trattando il suo trasferimento al Tottenham che sembra sempre più la futura meta del difensore rumeno. Il Napoli ha necessità di rinforzare la difesa e per questo motivo sta virando su altri nomi , su 3 in particolare: Jakub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal, in passato allo Spezia; Nahuel Perez,difensore centrale in forza all’Udinese e Martin Vitik dello Sparta Praga. A riportarlo è Tuttomercatoweb.