Il Napoli continua a lavorare con la famiglia Pozzo per definire nel dettaglio l’operazione Lazar Samardžić in maglia azzurra.

Stando alle ultime news riportate dal giornalista Matteo Moretto, il giocatore “aspetta il via libera per sostenere le visite mediche”. Il suo agente nonché padre ha chiesto garanzie in merito al progetto tecnico, ma è tutto ok sia per quanto riguarda i diritti d’immagine che lo stipendio.

Attesi sviluppi nei prossimi giorni.