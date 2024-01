Torino-Napoli, le scelte di Mazzarri: confermato Raspadori, la decisione su Politano!

Ufficiali le scelte del tecnico Mazzarri per la sfida che vedrà il suo Napoli fronteggiare il Torino, si tratterà di un ritorno per il tecnico dei partenopei all’Olimpico Grande Torino, avendo allenato i granata nelle stagioni 2018 e 2019. Mazzarri dovrà far fronte ai tanti infortuni e agli indisponibili per la Coppa d’Africa: obbligata la scelta di Gollini, con la linea a quattro èformata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Cajuste sostituisce Anguissa, completano il pacchetto Lobotka e Zielinski. Davanti Raspadori vince ancora una volta il ballottaggio con Simeone, ai lati dell’ex Sassuolo giocano Politano e Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.Mazzarri