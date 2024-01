La notizia è che Antonio Conte sta assistendo a Torino-Napoli sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino. Il tecnico ex Juventus e Inter, più volte accostato agli azzurri in questi mesi. Su di lui si è segnalato anche l’interesse del Milan per il dopo Pioli. Scenari di mercato a parte, l’allenatore salentino a Torino è di casa, avendoci vissuto a lungo tra calciatore e allenatore della Juventus.