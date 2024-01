Top & Flop – Il Napoli crolla ancora e sprofonda in classifica

Il girone d’andata del Napoli si conclude nel peggiore dei modi. Ennesima sconfitta per gli azzurri, che crollano contro il Torino con il risultato di 3 a 0. Pessima prestazione degli azzurri che creano poco e non finalizzano niente. In difesa troppi buchi, che portano a tanti, troppi gol subiti. Di seguito, i Top & Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Gollini – Nonostante il risultato sia pesantissimo, il passivo poteva essere peggiore. Infatti, se sui gol subiti c’era poco da fare per il portiere azzurro, ci sono stati altri casi in cui l’estremo difensore ha salvato il Napoli. L’intervento su Zapata dopo il palo di Sanabria è stato incredibile, anche se non migliora la serata ai tifosi azzurri.

FLOP Mazzocchi – Arrivato a Napoli come figlio della città partenopea, tra le aspettative dei tifosi, si presenta nel modo peggiore possibile. Entra in campo nel secondo tempo sancendo il cambio di modulo, fa anche una buona sgaloppata sull’out di destra, e poi condanna il Napoli. Intervento killer su Lazaro e rosso diretto dopo 4 minuti dal suo ingresso. Gli azzurri rimangono in 10 e non possono che soccombere ai colpi del Torino, con il morale alle stelle e l’uomo in più.