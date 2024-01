Il Napoli crolla a Torino, le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli non riesce a vedere la luce alla fine del tunnel, e subisce l’ennesima sconfitta pesante in campionato. Gli azzurri soccombono ai gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno, e scivolano al nono posto in classifica. Di seguito le pagelle di MondoNapoli.

Gollini 5,5 – Fa quello che può, non è colpevole sui gol subiti e salva anche gli azzurri in qualche occasione.

Di Lorenzo 5 – Il capitano è in difficoltà, brutta prestazione in entrambe le fasi.

Rrahmani 4,5 – Troppi i gol subiti anche quest’oggi, e ha le sue responsabilità.

Juan Jesus 4,5 – Come il compagno di reparto, pessima prestazione.

Mario Rui 5 – Non ha opportunità per sfoggiare la sua tecnica, male in difesa.

Cajuste 5 – Tra i più positivi dei suoi, almeno ci prova ed ha alcuni buoni spunti.

Lobotka 4,5 – Malissimo anche lo slovacco, sembra l’alter ego di quello dell’anno scorso.

Zielinski 4,5 – Oggi tra i peggiori in campo, sbaglia la scelta nell’occasione più importante della partita.

Politano 5 – Come al solito il più propositivo, ma non è comunque sufficiente.

Raspadori 4,5 – Buono l’assist per Zielinski, ma l’occasione sprecata nel primo tempo è gravissima. Avesse segnato, il Napoli sarebbe andato in vantaggio, e avremmo visto una partita diversa.

Kvaratskhelia 5 – Il georgiano non riesce ad incidere, ma ci prova sempre. Svaria su tutto il fronte dell’attacco per cercare l’occasione giusta. Purtroppo non porta i frutti sperati.

Mazzocchi 4, Zerbin 5, Simeone 4,5, Lindstrom 5, Gaetano 5,5.

Frustalupi 5.