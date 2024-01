Ssc Napoli – Il report dell’allenamento odierno e i convocati di Mazzarri: tre recuperi e un infortunio per gli azzurri

Il Napoli si è allenato al Konami Training Center di Castel Volturno nel pomeriggio prima di partire alla volta di Torino per la sfida di domani. La squadra allenata da mister Mazzarri ha iniziato la sessione di allenamento con riscaldamento e torello, per poi svolgere lavoro di rapidità e partitella a campo ridotto. Nel corso della sessione di allenamento odierna hanno lavorato col gruppo Juan Jesus, Gaetano e Zanoli, mentre Ostigard ha dato forfait a causa di una gastroenterite. Questo il report del club azzurro: ” Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domani 7 alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e chiusura con partitella a campo ridotto. Gaetano, Juan Jesus e Zanoli hanno lavorato in gruppo. Ostigard non si è allenato per una gastroenterite“. Sono usciti anche i convocati per la squadra di Water Mazzarri, che dovrà fare a meno del difensore norvegese, ma recupera i tre giocatori, che partono con la squadra per Torino. Nei giocatori convocati mancano i due partiti per la Coppa d’Africa, ovvero Osimhen ed Anguissa, e l’infortunato Meret. Questi i convocati azzurri:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

DI LORENZO Giovanni

D’AVINO LUIGI

JUAN Jesus

MARIO RUI Silva Duarte

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

MAZZOCCHI Pasquale

DEMME Diego

CAJUSTE Jens

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio