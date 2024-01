Sky – Le probabili formazioni della sfida del ‘Grande Torino’, Mazzarri deve fare a meno di tantissimi titolari

Domani pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena la prima sfida dell’anno del Napoli, che vuole iniziare l’anno al meglio. Per gli azzurri di Walter Mazzarri il 2023 non si è chiuso al meglio, con la sconfitta a Roma e il pareggio in casa contro il Monza di Palladino. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno di tantissimi titolari, come Osimhen ed Anguissa, partiti per la coppa d’Africa, e Meret, che si è infortunato contro il Monza. Potrebbe dare forfait anche Juan Jesus, che dovrebbe essere sostituito da Ostigard, per la mancanza di Natan. Come riportato da Sky i sostituti dei calciatori assenti dovrebbero essere Simeone come punta, Cajuste a centrocampo e Gollini in porta. Dall’altra parte Juric dovrebbe schierare dal 1′ minuto Zapata e Sanabria come coppia d’attacco, con Nikola Vlasic alle loro spalle. Queste le probabili formazioni:

Torino – Milinkovic-Savic; Tameze; Buongiorno; Rodriguez; Bellanova; Linetty; Ilic; Vojvoda; Vlasic; Zapata; Sanabria

Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Rrahmani; Ostigard; Mario Rui; Cajuste; Lobotka; Zielinski; Politano; Simeone; Kvaratskhelia