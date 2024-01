L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato di riparazione in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha bisogno di un centrale di difesa: la prima scelta è ovviamente Dragusin. Poi sempre con l’Udinese c’è stato un sondaggio per Nehuen Perez, centrale classe 2000 della nazionale argentina. Operazione non semplice, per delle opzioni a favore dell’Atletico Madrid. E poi nell’elenco c’è anche Alessandro Buongiorno del Torino. Il classe ’99 ha una valutazione di circa 22 milioni di euro, De Laurentiis ha iniziato le prime consultazioni con Cairo ma la trattativa non è per nulla semplice.