L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli continua il suo pressing su Boubakary Soumaré, di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Siviglia. Soumaré non si è integrato bene nel club andaluso e vorrebbe andar via. Il Napoli lo affascina, serve adesso convincere il Siviglia a lasciarlo partire e poi col Leicester discutere sul diritto di riscatto degli andalusi, fissato in estate a 15 milioni. Le idee sono chiare ma serve accelerare per non perdere il treno Champions.