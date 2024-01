L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale in casa Napoli. Secondo il quotidiano Napoli e Genoa hanno avuto modo di parlare di Radu Dragusin e persino di pianificare un mezzo accordo. Gilardino aspetta Zanoli originariamente dirottato nella Marassi rossoblù in prestito; ma la situazione è cambiata. Mazzarri ha chiesto un difensore centrale. Il Genoa valuta Dragusin una trentina di milioni di euro e Adl guarda lontano, sa che con un ragazzo del genere si può garantire un bel futuro. Zanoli può finire nella trattativa con una sua valutazione che abbassi il cash, e Gilardino potrebbe ritrovarsi in prestito anche Ostigard. La società ligure farà delle valutazioni ma non ha necessità di vendere e non si farà prendere per il collo da nessuno. Il procuratore di Dragusin è in Italia, oggi farà da ponte in questa trattativa che sta già consumando, e che va definita.