L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio che attende il Napoli. Secondo il quotidiano non è un mistero che il Napoli non stia rispettando le aspettative dei tifosi, facendo notevoli passi indietro rispetto alla stagione fantastica dello scorso anno. Per salvare la stagione azzurra, il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a mettere a disposizione un ampio budget per permettere a Mazzarri di lavorare al meglio, sperando di assicurarsi un posto in Champions League. La somma messa a disposizione dal patron sarebbe attorno ai 60 milioni, per acquistare un difensore centrale, una mezz’ala e ovviamente Lazar Samardzic.