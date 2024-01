UFFICIALE – Napoli-Salernitana, trasferta vietata ai residenti in provincia di Salerno. I dettagli

Il Napoli andrà prima a Torino, sponda granata, e poi ospiterà la Salernitana sabato 13 gennaio alle ore 15. Il prefetto di Napoli ha reso noto un comunicato secondo il quale la trasferta sarà vietata ai residenti in provincia di Salerno, a meno che non abbiano la Fidelity Card della SSC Napoli.

“Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che con determina del 28 dicembre scorso ha evidenziato ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti”, ha spiegato il prefetto.