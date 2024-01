Sky – Mega offerta per Dragusin e sorpasso sul Tottenham: la situazione

Dopo l’arrivo di Mazzocchi il Napoli sta spingendo per regalare a Mazzarri altri due rinforzi e gli obiettivi sono chiari da tempo. Secondo Sky Sport, Radu Dragusin è il difensore in cima alla lista dei desideri, ma lo è anche per il Tottenham. E allora si sta provando il sorpasso sugli inglesi, cercando di avvicinarsi alla richiesta del Genoa (35 milioni) attraverso delle contropartite tecniche che possano essere utili da subito alla squadra di Gilardino. Per questo il Napoli, oltre a 20 milioni di euro, ha messo sul piatto Ostigard e… Zanoli. L’esterno era già pronto a passare in prestito con diritto di riscatto proprio al Genoa: il Napoli adesso chiede di legare il suo affare a quello di Dragusin. Si tratta fra i due club.