CdS: “Dragusin dice sì al Napoli! La richiesta del Genoa…”

Manea, procuratore di Dragusin, atterra in giornata in Italia. Incontrerà il Genoa per avere chiarimenti sulla situazione del suo assistito, rispettosamente lascerà che sia la società ad indirizzare il mercato ma da ieri in poi ha cominciato a strizzare l’occhio ai Campioni d’Italia.

Il Tottenham non è sparito, il suo fascino è fastidiosa concorrenza, ma il Napoli va di fretta e s’è lanciato senza freni inibitori: la richiesta che farebbe impallidire chiunque è stata accolta con realismo e per provare a dare una sforbiciata a quei 25 milioni che rappresentano la base per dialogare serenamente, nella riffa sono stati inseriti Zanoli e/o Ostigard, che con il Genoa s’è mostrato al Napoli due anni fa.

E’ un affare complicato, questo più degli altri, che prevede valutazioni su tre calciatori da incastrare, però a Castel Volturno hanno fiducia, anche se i rapporti con l’entourage di Demiral rimangono vivi, non si sa mai. Già oggi è un altro giorno, mica domani.

Fonte: Corriere dello Sport