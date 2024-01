TMW – Il Napoli è in forte pressing per Radu Dragusin: al momento si prova a giocare d’anticipo sul Tottenham

Il mercato di gennaio è entrato nel vivo, e il Napoli sta provando in ogni modo a rinforzare la squadra dopo i mesi negativi. Come riportato da Tuttomercatoweb gli azzurri stanno provando ad accaparrarsi uno dei giocatori protagonisti di questo mercato, ovvero Radu Dragusin. Il difensore centrale del Genoa piace molto al club azzurro, che vuole giocare d’anticipo sul Tottenham, che non ha ancora chiuso la trattativa col grifone. Al momento il club di Aurelio De Laurentiis sta provando a fare quanto più possibile per acquistare il difensore rumeno, provando ance ad inserire il difensore norvegese Leo Ostigard. Gli azzurri proveranno a battere la concorrenza del club inglese, e nei prossimi giorni si capirà di più sulle offerte delle due squadre.