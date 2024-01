Per Lazar Samardzic al Napoli sembra ormai questione di giorni, con il centrocampista serbo che si avvicina a grandi passi agli azzurri. Come riportato dall’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio profilo X è tutto risolto, al momento sembra ci sia una distanza di un paio di milioni sui bonus. Per il resto non ci sono problemi, ingaggio e diritti d’immagine sono stati accordati tra le parti, che ora devono attendere gli ultimi accordi.

