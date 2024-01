KKN – Samardzic ha confessato ad un amico di un intoppo nella trattativa col Napoli, ma si risolverà

La trattativa che dovrebbe portare a Napoli il centrocampista Lazar Samardzic al momento non è ancora conclusa. Il calciatore dell’Udinese piace molto agli azzurri, ed è la prima scelta per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli c’è un intoppo nella trattativa tra il serbo e gli azzurri, rappresentato dai diritti d’immagini, che non sembrano però essere un ostacolo preoccupante per la trattativa. Secondo quanto ha affermato Walter De Maggio il numero 24 dell’Udinese avrebbe confessato ad un suo amico di questo intoppo, ma che è sicuro che tutto riuscirà a risolversi. Come affermato da De Maggio la trattativa dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.