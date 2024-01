Di Marzio: “Il Napoli continua ad insistere per Dragusin, si prova a superare la concorrenza del Tottenham”

Come riportato da Gianluca Di Marzio il Napoli continua a lavorare per trovare gli acquisti che possano aiutare gli azzurri a risollevarsi. Per Lazar Samardzic la trattativa è ormai vicina alla chiusura, col club azzurro e l’Udinese che stanno lavorando per raggiungere gli ultimi accordi. Inoltre c’è un’importante novità, il club azzurro nelle ultime ore sta provando a superare la concorrenza del Tottenham per Radu Dragusin, provando ad inserire nella trattativa Leo Ostigard. Fin a questo momento il club inglese sembrava in vantaggio per una migliore condizione economica. Ma il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe cambiare gli scenari e provare a superare l’offerta degli Spurs.