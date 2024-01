Di Marzio: “Tentazione araba per Politano. Ecco le cifre offerte”

Politano potrebbe lasciare il Napoli per approdare in Arabia Saudita. La notizia, che circolava ormai da giorni, è stata riportata quest’oggi anche dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. L’esperto nel settore del calciomercato, ha confermato la trattativa rivelando anche le cifre proposte al Napoli dall’Al Shabab. Come si legge sul suo sito, “al Napoli l’offerta sarebbe di 12 milioni mentre per il giocatore un contratto triennale a sette milioni all’anno“.

La risposta della società azzurra pare non sia ancora arrivata, intanto si può dire che, almeno in questa finestra di mercato, non è certo che l’esterno venga ceduto a queste cifre, data anche l’importanza che mister Mazzarri gli ha dato finora.