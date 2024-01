L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli fa sul serio per Pasquale Mazzocchi, terzino destro della Salernitana, con un recente passato nel giro della Nazionale. È lui il giocatore individuato per rinforzare il reparto arretrato e dare una alternativa a Walter Mazzarri e soprattutto a Giovanni Di Lorenzo. Dopo una prima offerta da 1,5 milioni, il Napoli si è spinto a 2,5 e potrebbe anche aggiungere dei bonus. L’offerta ora è questa e difficilmente De Laurentiis farà altri rilanci, forte anche del gradimento del difensore, napoletano e desideroso di sfruttare l’occasione di trasferirsi in una big e poter giocare anche la Champions. Per lui è pronto un contratto di 3 anni e mezzo, ma tutto ora è nelle mani del club granata