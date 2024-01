L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato di riparazione in uscita in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha avviato le proprie manovre per sistemare alcuni giocatori della squadra. Gianluca Gaetano è uno degli azzurri che potrebbe lasciare la squadra per giocare di più. Il centrocampista azzurro sarebbe entrato nel mirino del Cagliari e dell’Empoli che preparano l’assalto al giocatore che vuole lasciare Napoli per andare a giocare con maggiore continuità.