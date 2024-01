Peggior calciatore del Napoli del 2023, al primo posto…Bartosz Bereszynski

Al primo posto di questa speciale classifica c’è Bartosz Bereszynski. Il giocatore polacco è arrivato in terra partenopea a gennaio, etichettato da tutti come riserva dell’instancabile Di Lorenzo. Ma le aspettative erano ben più alte: il terzino fa il suo esordio in Coppa Italia contro la Cremonese, fornendo una prestazione non di altissimo livello culminata con la sconfitta del Napoli ai rigori. Dopo questa partita non vede più il campo fino a Maggio. Nelle ultime partite da Campioni d’Italia, ha minuti contro Monza, Bologna e Sampdoria nell’ultima giornata di campionato. Di certo non un’avventura entusiasmante quella del terzino polacco a Napoli.