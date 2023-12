L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano in queste ore, consapevole delle difficoltà della Juventus per il mercato di gennaio De Laurentiis ha avuto contatti con l’entourage di Georgiy Sudakov, 21enne fantasista dell’Ucraina e dello Shakhtar. Ma anche qui: nessun affare alla Kvara, perché la valutazione del fantasista ucraino non è inferiore ai 30-35 milioni.