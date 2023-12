Mazzarri a Dazn: “Kvaratskhelia e Osimhen vengono martoriati di continuo! Stasera meritavamo di vincere”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’esito di Napoli-Monza.

“Non cerchiamo le cose del passato. Fate vedere le nostre palle gol. Fate vedere che Kvaratskhelia e Osimhen vengono martoriati di continuo, fate vedere quando il nigeriano viene tenuto per 20-30 minuti e gli altri non vengono ammoniti. Ci sono venti telecamere e non si vede nulla. È un momento particolare, con Anguissa, Kvara e Gaetano siamo arrivati vicinissimi alla porta senza segnare. Fate vedere come hanno tenuto il georgiano all’84. È la quinta partita in cui accadono le stesse cose, ora però siamo stanchi. Fate vedere quando vengo espulso l’allenatore. Abbiamo le nostre colpe, ma se uno dei loro fosse stato espulso le cose sarebbero cambiate”.

“La posizione di Kvaratskhelia? Abbiamo provato il georgiano in una nuova posizione per trovare soluzioni diverse, abbiamo creato nuove occasioni ma senza riuscire ad andare in gol. Ormai Kvara non lo fanno giocare, è martoriato e sto cercando di provare a liberarlo dai raddoppi. Simeone? Abbiamo chiuso col 4-2-4, anche l’anno scorso giocava con questo minutaggio. Stasera ci è mancato solo il gol, abbiamo dominato. Dobbiamo acquisire serenità sotto porta. Non guardo la classifica, sono stato espulso per aver detto che andavano ammoniti su Kvara”.