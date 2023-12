LIVE MN – Napoli-Monza: partiti al Maradona, gli azzurri subito all’attacco

Calcio d’inizio al Maradona, con Mazzarri che manda in campo i suoi mentalizzati a ben figurare dopo le ultime deludenti uscite e far punti per evitare che i posti utili per la zona Champions si allontanino eccessivamente.

Gli azzurri all’attacco sin dalle prime battute del match, con Raspadori e compagni che cercano di chiudere il Monza nella sua metà campo con pressing alto e giro palla per cogliere di sopresa la ben disposta difesa dei brianzoli.

Ci ha provato prima Aguissa, al minuto 4′, con un tiro dal limite indirizzato all’angolino basso di sinistra sul quale Di Gregorio non si fa trovare impreparato. Napoli pericoloso anche al 10’su calcio d’angolo, con Raspadori che devia fuori su calcio d’angolo guadagnato da Zerbin lanciato in fascia.