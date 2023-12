Ssc Napoli – Il report dell’allenamento odierno, novità per Lobotka, mentre lavora in palestra Demme

Il Napoli si è allenato quest’oggi prima della sfida di domani sera al Maradona contro il Monza per l’ultima gara del 2023. Importanti novità per gli azzurri, che hanno prima svolto riscaldamento e torello e poi si è tenuta una seduta tecnico-tattica. Ritorno importante per gli azzurri, con Lobotka che si è allenato con la squadra, mentre Demme ha svolto lavoro in palestra. Questo il report del club azzurro: “Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Lobotka ha lavorato in gruppo. Personalizzato in palestra per Demme“.