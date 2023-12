CdS – Napoli, ADL insiste per Samardzic: si aspetta la decisione del calciatore

Il Napoli insiste per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport i partenopei hanno aumentato il pressing per portare il calciatore in azzurro. ADL insiste e dialoga con la famiglia Pozzo. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli forte su Samardzic per sostituire Elmas. De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato nel nome dei vecchi tempi di tanti affari e della consolidata amicizia. Contatto diretto tra presidenti, tra proprietari, e via: 20 milioni più cinque di bonus per averlo subito. Ora tutto dipenderà dal giocatore, sarà lui a dover decidere. I due club potrebbero trovare l’accordo anche in un giorno. Samardzic, primo nome per la sostituzione di Elmas andato al Lipsia, era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Adl non l’aveva mai dimenticato. E così ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo”.