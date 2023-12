Tramite un post su Instagram, Eljif Elmas ha salutato per l’ultima volta il Napoli ed i suoi tifosi. Il Macedone, dopo la vittoria di una Coppa Italia ed uno Scudetto in maglia azzurra, è stato venduto ufficialmente al Lipsia per circa 23 milioni di euro, lascia Napoli dopo quasi 5 anni per approdare in Germania e cercare più spazio. Questo il post di addio: