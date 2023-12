Pagellone Napoli 2023 – Difensori

Siamo al giro di boa in una delle stagioni più difficili della storia recente del Napoli. Dopo il tanto ambito scudetto, cucito sul petto degli azzurri al termine di un campionato dominato, il club partenopeo si trova in evidente difficoltà. Infatti, il Napoli si trova al settimo posto, a 17 punti dall’Inter prima. In Champions League le cose vanno meglio, con gli azzurri che hanno passato il girone al secondo posto.

Di seguito i voti ai protagonisti di questo pessimo avvio di stagione:

Rrahmani: 5 – Senza Kim, il difensore Kosovaro sembra irriconoscibile. Nessuna traccia del difensore solido e costante delle vecchie stagioni, che ha lasciato il posto a una versione di sé stesso confusa e disordinata. Tanti i gol subiti quest’anno da sue marcature sbagliate ed errori grossolani. Tra i peggiori del Napoli di quest’anno, senza alcun dubbio.

Ostigard: 6 – Se la difesa è stata il punto debole della stagione azzurra, di sicuro il norvegese non è sul banco degli imputati. Roccioso, solido e con tanta personalità, il numero 55 ha siglato anche due gol tra cui quello del vantaggio contro il Real Madrid. Pochi gli errori individuali, non ha particolari colpe in nessuna gara.

Juan Jesus: 5,5 – Al brasiliano non si chiedeva certo di giocare tante partite, eppure, a parte le gare saltate per infortunio, le ha giocate tutte. La sua esperienza lo aiuta parecchio, ma da sola non basta se sei il centrale titolare dei campioni d’Italia.

Natan: 6 – Impossibile bocciare il nuovo arrivato, vista la situazione in cui si è trovato all’arrivo a Napoli. Il brasiliano, infatti, è rimasto un oggetto misterioso dall’inizio del campionato fino agli infortuni in contemporanea dei suoi compagni di reparto Rrahmani e Juan Jesus. A quel punto, si è trovato la strada spianata ed è stato una piacevole sorpresa per gli azzurri. Nulla a che vedere con l’impatto incredibile di Kim dell’anno scorso, ma la grinta di Natan ha sicuramente fatto una buona impressione. Dopo gli infortuni di Mario Rui e Olivera, si è trovato anche a giocare fuori ruolo, da terzino, sfornando una prestazione prodigiosa in Champions contro il Braga.

Di Lorenzo: 6,5 – Il capitano sembra meno continuo di come ci ha abituati, ma continua la sua opera da cyborg macina minuti e kilometri. Debacle con il Frosinone a parte, il terzino azzurro è sempre tra i migliori, continuando a sfornare prestazioni eccellenti in entrambe le fasi. Sette partecipazioni ai gol in poco più di venti partite sono un ottimo bottino per un esterno difensivo.

Zanoli: S.V. – 139 minuti complessivi per il giovane esterno sono troppo pochi per una valutazione complessiva. L’unica partita in cui è stato schierato dall’inizio è stata l’ecatombe in Coppa Italia contro il Frosinone. Gravemente insufficiente come quasi tutti i suoi compagni di squadra, ma quando giochi con il contagocce non è facile.

Olivera: 6 – Prima del suo infortunio, 4 sconfitte in 17 partite. Dopo il suo infortunio, 5 sconfitte in 7 partite. Certo, il calendario è stato sfavorevole e di mezzo c’è stato anche la sfortunata coincidenza per cui Mario Rui è stato indisponibile in contemporanea. Rimane però il fatto che il terzino uruguaiano, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, è stato uno dei più positivi della retroguardia azzurra.

Mario Rui: 6 – Se Olivera è stato fondamentale in fase difensiva, il terzino portoghese invece è una costante minaccia quando ha il pallone tra i piedi. Nessuna novità: quando c’è lui in campo, il Napoli guadagna in impostazione e in verticalità, ma perde in fisico e difesa. L’infortunio in contemporanea dei due interpreti principali del ruolo ha sicuramente complicato le cose. Il loro ritorno in campo potrà sicuramente aiutare Mazzarri a guidare il Napoli al ritorno nelle posizioni che merita.