4 giugno 2023, il Napoli affronta al Maradona la Sampdoria, nell’ultima partita della stagione dello Scudetto. In un Maradona rumoroso e festante per il tricolore appena conquistato il Napoli fa il suo e batte per 2-0 i doriani di Stankovic con le marcature dei suoi attaccanti, tutte avvenute nella ripresa. La sblocca al 64esimo Victor Osimhen, su calcio di rigore, siglando il suo 26esimo gol in campionato. La chiude il Cholito Simeone all’85esimo che servito da Raspadori fa partire un gran tiro dai 20 metri che batte il portiere doriano, finendo sotto l’incrocio, e si lascia andare ad un esultanza con dedica al Dios Maradona. Finisce così 2-0, a fine partita la festa scudetto continua con tanto di alzata della Coppa e di uno spettacolo all’interno del Maradona.