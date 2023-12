UFFICIALE – Rinnovo Osimhen, c’è anche l’annuncio di De Laurentiis!

“Fatto!”, un’unica e semplice parola per annunciare il rinnovo di Victor Osimhen. Il centravanti resterà in azzurro fino al 2026 (clicca qui per i dettagli di Di Marzio). Il presidente ha pubblicato su X la notizia più importante del giorno, anzi, del mese: il nigeriano ha rinnovato e le foto sorridenti del post del social di Elon Musk saranno la gioia di tutti i tifosi partenopei.

Nella giornata di oggi, il Corriere dello Sport aveva annunciato un incontro a Roma tra Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis per discutere del contratto. Intorno alle 14 il tweet di Di Marzio non ha lasciato dubbi: mancava solo la firma. Trama sintetica di una giornata storica.