SKY – Calciomercato Napoli, i nomi per il centrocampo

E’ quasi certo il passaggio di Elmas al Lipsia. Questione di dettagli. Anche l’avventura di Demme al Napoli è ai titoli di coda. L’italotedesco potrebbe restare comunque in Campania, destinazione Salerno. Sky Sport spiega che resta da monitorare la situazione di Zielinski: le trattative per il rinnovo non procedono bene. Il Napoli deve valutare diversi centrocampisti per gennaio. Il primo è Hojberg, danese del Tottenham che piace anche alla Juventus. In alternativa c’è l’ex Udinese Fofana, oggi all’Al Nassr, e Soumaré del Siviglia in prestito dal Leicester.