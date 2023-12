Sabatini attacca: “Il Napoli per Mazzocchi ha fatto un’offerta irrisoria, non basta trovare solo l’accordo col giocatore”

Il nuovo direttore generale della Salernitana Walter Sabatini ha parlato in conferenza stampa alla sua presentazione. Nella conferenza si è parlato di Pasquale Mazzocchi, obiettivo di mercato del Napoli, che vorrebbe acquistare come sostituto di Di Lorenzo. Secondo quanto affermato dall’ex Ds della Roma l’offerta del club azzurro è irrisoria per un giocatore da Nazionale come l’ex Venezia. Queste le sue parole: “Il Napoli è interessato a Mazzocchi, e per me che l’ho preso per 1 milione dal Venezia è una soddisfazione. Non c’è decoro in questa situazione, non serve trovare l’accordo con un calciatore e poi fare un’offerta irrisoria. So che mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà davanti alla sua stessa vita, ma gli parlerò a quattr’occhi e sarò chiaro. Se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un’atleta importante, di livello da Nazionale. Non è un aggregato, è un ragazzo fortissimo, ha indossato la maglia azzurra con le sue forze e chi ha visto la partita di ieri sera col Milan ha notato un difensore al top contro Leao. Il Napoli forse avrebbe superato il turno di Champions lo scorso anno con un Mazzocchi così nel motore. Potrebbe indossare la maglia azzurra, ma va trovato un accordo tra i presidenti, e bisogna trovare un’intesa serena ed equa per tutte le parti in causa”.