Rrahmani prima di Roma-Napoli: “Ecco cosa ci ha detto ADL prima della partita”

Nel pre-partita di Roma-Napoli, Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn per rispondere ad alcune domande. Di seguito l’intervista completa.

Dopo la brutta uscita con il Frosinone dalla Coppa Italia, il presidente oggi è stato con voi. Ha cercato di incoraggiarvi in qualche modo? “Ci ha dato un in bocca al lupo, abbiamo fiducia. Speriamo di dimostrarlo stasera”.

Mazzarri dice spesso che la causa dei troppi gol subiti è la mancata percezione dei pericoli. Tu invece come te la spieghi? “Stiamo migliorando. A parte l’ultima partita, avevamo vinto sia in Champions League, sia in Serie A. Abbiamo subito solo un gol in queste due partite. Io penso che stiamo migliorando ma c’è ancora strada da fare”.