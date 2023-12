Meluso: “Siamo felici del rinnovo di Osimhen, stiamo trattando per Zielinski”

Prima di Roma-Napoli Maurizio Meluso ha parlato a Dazn di diverse tematiche riguardanti gli azzurri.

Ecco le sue parole: “La sfida con il Frosinone è stato un brutto incidente, non ci riconosciamo minimamente in quella sconfitta, ci darà nuovi stimoli. La squadra è concentrata e stasera giocherà una partita molto accorta”.

A livello societario, quanto è importante aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Osimhen? E può darci qualche dettaglio sull’accordo? “Nei dettagli non entro, siamo solo felici di aver raggiunto l’accordo, il club ha fatto passi importanti verso il calciatore. E il giocatore aveva la voglia di continuare con il Napoli. L’ha sempre dimostrato anche con i fatti, come i suoi compagni”.

Elmas è ormai andato via e ora il suo compito è trovare nuovi giocatori per rinforzare la rosa. Quanto è importante trovare la quadra con Zielinski? “Anche se l’accordo con il Lipsia non è ancora siglato, Elmas sarà ceduto al club tedesco. Ma noi non dipendiamo da un solo calciatore, noi dipendiamo da un gruppo che ha fatto un percorso fantastico. I ragazzi stanno mettendo l’anima per riuscire a tornare a quel livello, anche se le cose stanno andando meno bene. Zielinski ci ha comunicato che vuole rimanere a patto che si trovi un accordo. Ancora non si è trovato ma tratteremo per le prossime settimane”.