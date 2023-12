Mazzarri: “L’unica squadra che poteva vincere era il Napoli. Su Politano”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post match contro la Roma allo Stadio Olimpico. Gli azzurri perdono ancora con 2 gol di scarto. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sul match: “Abbiamo molti difetti, non siamo brillanti, non concretiziano sotto porta ma siamo sulla strada giusta. Si dovrà rinforzare il reparto difensivo ma a livello di gioco non si gioca male. La difesa a 4 è la strada giusta, i ragzzi devono ritrovare la loro forma fisica. Sono fiducioso. Stiamo provando a cambiare, proviamo nuovi movimenti con gli esterni. Ci stiamo lavorando. Sono convinto per come stavamo giocando era il momento migliore nostro, eravamo superiori, 68% di possesso palla, l’unica squadra che poteva vincere era il Napoli.

Su Politano. Non voglio parlare degli arbitri. L’errore è stato della squadra, Politano stava partendo negli spazi facendo molto bene, poi è andata come è andata. Bisogna lavorare per la prossima.