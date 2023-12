L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione del rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è indispensabile per il Napoli inutile negarlo. E finché sarà arruolabile, il Napoli ne deve beneficiare. È un discorso che vale per il breve e il lungo periodo. Presto, infatti, dovrà partire con la Nigeria per la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerlo lontano dall’Italia anche per più di un mese. Il tutto mentre le trattative per il rinnovo di contratto procedono. De Laurentiis ha rassicurato tutti che il nuovo accordo si farà. Però prolungare con termini migliori non vuol dire legarsi per la durata del vincolo. Con Cavani accadde lo stesso: adeguamento economico e cessione a fine campionato.