Footmercato – Il Napoli aveva avanzato un’offerta monstre al Lipsia per Simakan, questa la risposta dei tedeschi

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Napoli nella trattativa per vendere Elmas al Lipsia avrebbe proposto uno scambio al club tedesco. Il club azzurro nella trattativa per la cessione del macedone avevano richiesto al club della Red Bull di inserire il difensore francese Mohamed Simakan. Il club di Aurelio De Laurentiis voleva acquistare il centrale di difesa per una cifra di 30/35 milioni più il cartellino di Eljif Elmas. La proposta del club azzurro è stata rispedita al mittente da parte del club tedesco, che non vuole privarsi del giovane difensore in vista della sfida contro il Real Madrid in Champions.